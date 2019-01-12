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"Ливерпуль" с минимальным счетом обыграл "Брайтон"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Брайтон" потерпел поражение от "Ливерпуля".

Чемпионат Англии

22 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Ливерпуль" 0:1

Гол: Салах, 50 (пен).

"Брайтон": Баттон, Данк, Даффи, Бонг, Монтойя, Стивенс, Гросс (Каял, 79), Проппер, Локадия, Марч (Нокэрт, 66), Мюррей (Андоне, 66).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Фабиньо, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Шакири (Милнер, 72), Фирмино, Мане, Салах (Ориги, 90+4)
Теги: Брайтон Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 19:54
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