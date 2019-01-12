Унаи Эмери: я разочарован результатом матча с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (0:1)."Я разочарован результатом матча. Это звоночек для нас. Мы хотим побеждать и на выезде, и на своем поле. Сегодня нужно было постараться навязать "Вест Хэму" свою игру. Если сможем играть лучше на протяжении 90 минут, у нас это будет получаться. Мы часто теряли мяч в центре поля. Во втором тайме прибавили, но гол соперника все изменил. "Вест Хэм" после этого хорошо оборонялся", - цитирует Эмери BBC.