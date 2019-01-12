Новости партнеров

Унаи Эмери: я разочарован результатом матча с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал поражение от "Вест Хэма" (0:1).

"Я разочарован результатом матча. Это звоночек для нас. Мы хотим побеждать и на выезде, и на своем поле. Сегодня нужно было постараться навязать "Вест Хэму" свою игру. Если сможем играть лучше на протяжении 90 минут, у нас это будет получаться. Мы часто теряли мяч в центре поля. Во втором тайме прибавили, но гол соперника все изменил. "Вест Хэм" после этого хорошо оборонялся", - цитирует Эмери BBC.
Теги: Эмери Арсенал Вест Хэм АПЛ
Сегодня, 20:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  следующий   (Сегодня, 21:35)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Приглашение Эмери было явно ошибкой. Он слабый тренер. Да конечно были и достижения, но неудач еще больше.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.