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Гарет Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт следующим летом может возглавить "Манчестер Юнайтед", передает The Telegraph.

До конца сезона клубом руководит Уле Гуннар Сульшер, который возглавил команду после отставки Жозе Моуринью. По окончании сезона он должен вернуться в норвежский "Мольде".

Контракт Саутгейта со сборной рассчитан до окончания ЧМ-2022.
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгейт АПЛ
Сегодня, 00:44
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