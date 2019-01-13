Маурицио Сарри: мне нужна замена Фабрегасу

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри на пресс-конференции после домашнего матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Ньюкасл Юнайтед" (2:1) сказал, что ему было некем заменить полузащитника Жоржиньо."У Жоржиньо возникли проблемы, и на скамейке не было игрока, которого я мог выпустить на поле вместо него, так что мне нужен футболист на эту позицию.Купит ли "Челси" замену Сеску Фабрегасу? Понятия не имею. Руководство очень хорошо знает моё мнение. Мне нужен игрок, но всё зависит от клуба", - цитирует Сарри Sky Sports.