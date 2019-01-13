Клопп: 7 очков отрыва от "Сити" ничего не значат

Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, что разница между его командой и "Манчестером" не имеет никакого значения:- Семь очков отрыва это круто, но ещё ничего не значит. Мы просто набираем очки. После завтрашнего матча и игры в понедельник все может измениться. Мы должны сконцентрироваться только на самих себе, - приводит слова наставника "красных" BBC