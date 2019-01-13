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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Клопп: 7 очков отрыва от "Сити" ничего не значат
Главный тренер "Ливерпуля" рассказал, что разница между его командой и "Манчестером" не имеет никакого значения:
- Семь очков отрыва это круто, но ещё ничего не значит. Мы просто набираем очки. После завтрашнего матча и игры в понедельник все может измениться. Мы должны сконцентрироваться только на самих себе, - приводит слова наставника "красных" BBC
- Семь очков отрыва это круто, но ещё ничего не значит. Мы просто набираем очки. После завтрашнего матча и игры в понедельник все может измениться. Мы должны сконцентрироваться только на самих себе, - приводит слова наставника "красных" BBC
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