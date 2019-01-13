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"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед". Единственный гол в игре забил нападающий Маркус Рашфорд.

Чемпионат Англии

22 тур

"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рашфорд, 45

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс (Льоренте, 81), Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Эриксен, Кейн, Хын Мин

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард (Далот, 84), Эррера, Погба (МакТоминай, 90+3), Рашфорд, Марсьяль (Лукаку, 74)

Предупреждения: Алли, 52, Эррера, 68, Погба, 78
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 21:23
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#7  Blessing  Спб (Сегодня, 22:02)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Роман Евсеенко
Де Хеа,конечно,просто космос


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 21:53)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны конечно МЮ видно что выздоравливает, но если бы не Де Хеа или шпоры были бы по удачливее мог бы быть и разгром... Моментов шпоры насоздавали будь здоров!..
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 21:51)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Маур, наверняка, сошёл с ума от такой победной серии МЮ после своей позорной тактики, навязанной атакующему всю свою жизнь клубу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:41)
  • +3
  •  (5)
online

Не понимаю, зачем М.Ю...искать тренера...от добра добра не ищут...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  Роман Евсеенко   (Сегодня, 21:30)
  • +2
  •  (2)

Де Хеа,конечно,просто космос
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#2  Steed   (Сегодня, 21:27)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Riders1990,
Да нет. Де Хеа пропустил между ног от Кости Кучаева и с тех пор стал больше уделять внимания игре ногами smile
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Подарил футболку Селихову и поймал его фарт)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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