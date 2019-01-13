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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
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17:04
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"Манчестер Юнайтед" благодаря голу Рашфорда обыграл "Тоттенхэм"
В матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед". Единственный гол в игре забил нападающий Маркус Рашфорд.
Чемпионат Англии
22 тур
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Рашфорд, 45
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс (Льоренте, 81), Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Эриксен, Кейн, Хын Мин
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард (Далот, 84), Эррера, Погба (МакТоминай, 90+3), Рашфорд, Марсьяль (Лукаку, 74)
Предупреждения: Алли, 52, Эррера, 68, Погба, 78
Чемпионат Англии
22 тур
"Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Рашфорд, 45
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс (Льоренте, 81), Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Эриксен, Кейн, Хын Мин
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард (Далот, 84), Эррера, Погба (МакТоминай, 90+3), Рашфорд, Марсьяль (Лукаку, 74)
Предупреждения: Алли, 52, Эррера, 68, Погба, 78
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