Александр Зинченко: хочу остаться в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подчеркнул, что хочет остаться в английском клубе и сражаться за место в составе. Ранее появилась информация, что 22-летний украинец решил сменить клуб из-за нехватки игровой практики и продолжит карьеру в Испании."Мне нравится выступать за "Ман Сити", это великий клуб. Я хочу остаться. Я счастлив быть частью команды. Хочу доказать, что я достоин выступать за нее, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи", — приводит слова Зинченко Sport360.