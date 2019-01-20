Неманья Матич положительно высказался об игре команды

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что команде будет по силам войти в четверку лучших клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам текущего сезона.Накануне "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтона" со счетом 2:1. Эта победа стала седьмой для Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды."Тренер должен быть доволен тем, как мы провели первые 75 минут. Да, последние 10-15 минут было тяжело. Они посылали вперед больших и сильных парней, они цеплялись за мяч и зарабатывали штрафные. Но в итоге мы смогли отвоевать три очка, это очень важно для нас.Я рад не только за команду, но и за болельщиков. Мы однозначно попытаемся занять место в первой четверке по итогам сезона. Команды, находящиеся выше нас в таблице, играют очень качественно. Но я уверен, что у нас есть все, чтобы сражаться с ними на равных.Семь игр при Сульшере, семь побед. Лучше и быть не могло. Все счастливы", - цитирует Матича пресс-служба клуба.