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Александр Максименко отказался включать в топ-5 вратарей мира Де Хеа и Куртуа

Вратарь "Спартака" Александр Максименко назвал пятерку лучших вратарей мира.

По его словам, в этот список не входят голкиперы "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и Тибо Куртуа из "Реала".

"Какие сэйвы больше всего нравятся? Без разницы. На самом деле получаю удовольствие даже если хорошо начинаю атаку. Когда на выходе правильно играю, тоже нравится.

2018-й оставил после себя двоякое впечатление. Вроде бы поначалу все шло хорошо, такое доверие. Но были матчи, в которых откровенно проваливался. Да, могу открыто об этом говорить, это видели все, что тут скрывать? Плюс в команде тяжелая ситуация сложилась, долго не могли долго победить дома. Но это опыт, все в копилку. Требовалось это пережить. Будем с этим багажом идти дальше.

Топ-5 вратарей мира? Тер Штеген, Облак, Пикфорд. Так… дальше сложнее. Кто у нас еще есть? Де Хеа - топ-вратарь, но в мой рейтинг не входит. Куртуа - тоже нет. Алиссон и Эдерсон! Вот такая пятерка", - цитирует Максименко "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Максименко Реал Манчестер Юнайтед АПЛ Ла Лига Де Хеа Куртуа
Сегодня, 21:04
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#2  liasport433   (Сегодня, 21:13)
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А рукожоп и лодыркин как же???
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (1)
online

Интересно
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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