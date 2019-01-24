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Sky Sports: "Эвертон" не продаст Гуйе в "ПСЖ"

"Эвертон" не намерен расставаться с полузащитником Идриссой Гуйе этой зимой, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек на этой неделе может перейти в "ПСЖ" за 25 миллионов евро. И, что менно из-за него парижане решили отказаться от кандидатуры Леандро Паредеса из "Зенита".
Теги: АПЛ Лига 1 ПСЖ Эвертон
Сегодня, 10:31
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