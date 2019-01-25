"Интер" арендует у "Саутгемптона" защитника Седрика Соареша

Защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш перейдет в "Интер".Миланцы арендуют 27-летнего игрока сборной Португалии за 500 тысяч евро до конца сезона с опцией выкупа за 11 млн.Соареш сегодня пройдет медосмотр в "Интере" и подпишет контракт.