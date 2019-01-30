"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"

Нигерийский полузащитник "Челси" Виктор Мозес заключил арендное соглашение с турецким "Фенербахче".Срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20.В нынешнем сезоне хавбек провел на поле в Английской премьер-лиге (АПЛ) всего 176 минут, не отметившись результативными действиями.В стан "синих" Мозес перешел в 2012 году. Он успел провести за "Челси" 128 матчей, забив 18 мячей. Помимо клуба из чемпионата Турции нигериец выступал на правах аренды за "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм".