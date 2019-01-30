Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут30.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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"Фенербахче" арендовал футболиста "Челси"

Нигерийский полузащитник "Челси" Виктор Мозес заключил арендное соглашение с турецким "Фенербахче".

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне хавбек провел на поле в Английской премьер-лиге (АПЛ) всего 176 минут, не отметившись результативными действиями.

В стан "синих" Мозес перешел в 2012 году. Он успел провести за "Челси" 128 матчей, забив 18 мячей. Помимо клуба из чемпионата Турции нигериец выступал на правах аренды за "Ливерпуль", "Сток Сити" и "Вест Хэм".

"Газета.ру"
Теги: Фенербахче Челси АПЛ Мозес
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