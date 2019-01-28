АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
...
20 Кьево 21 8(-3)
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Иван Перишич согласовал условия личного контракта с клубом АПЛ

Хавбек "Интера" Иван Перишич близок к переезду в Англию.

29-летний хорват согласовал условия личного контракта с "Арсеналом", сообщает Libero. По данным источника, канониры заплатят игроку 3 млн евро до конца текущего сезона. Летом ожидается полноценный трансфер Перишича, который получит от "Арсенала" контракт сроком до 2022 года. Зарплата хорвата составит 6,5 млн евро в год.

Перишич играет за "Интер" с 2015 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне он забил три гола и отдал пять голевых передач в 25 матчах.
Теги: АПЛ Серия А Арсенал Перишич Интер
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