Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
...
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица
Предстоящие
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		24.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Лестер 0 - 103.02.19Манчестер
Юнайтед
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли

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Джесси Лингард: сейчас все в раздевалке "МЮ" наслаждаются футболом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал победу над "Лестером" (1:0).

"Мы знали, что будет сложно, но мы и планируем играть в таких матчах, где победу нужно выгрызать. Попадание в топ-4? Мы играем в каждом матче, как он есть. Мы хорошо работаем на неделе, и когда дело подходит к дню матча, мы хотим взять три очка. Сейчас все в раздевалке наслаждаются игрой в футбол", – сказал Лингард.

BBC
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Лингард
Сегодня, 12:31
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