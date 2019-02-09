Джесси Лингард: сейчас все в раздевалке "МЮ" наслаждаются футболом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал победу над "Лестером" (1:0)."Мы знали, что будет сложно, но мы и планируем играть в таких матчах, где победу нужно выгрызать. Попадание в топ-4? Мы играем в каждом матче, как он есть. Мы хорошо работаем на неделе, и когда дело подходит к дню матча, мы хотим взять три очка. Сейчас все в раздевалке наслаждаются игрой в футбол", – сказал Лингард.