Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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"Ливерпуль" летом хочет подписать хавбека "Наполи" Зелински
Полузащитник "Наполи" Петр Зелински летом может сменить клубную прописку.
Его намерен приобрести "Ливерпуль", сообщает CalcioNapoli24. По данным источника, клуб АПЛ готов заплатить за игрока 60 млн евро.
Зелински в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 30 матчей, в которых забил пять голов и сделал две голевые передачи.
Его намерен приобрести "Ливерпуль", сообщает CalcioNapoli24. По данным источника, клуб АПЛ готов заплатить за игрока 60 млн евро.
Зелински в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 30 матчей, в которых забил пять голов и сделал две голевые передачи.
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