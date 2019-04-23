Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Брайтон"

"Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном" (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

33 тур

"Тоттенхэм" – "Брайтон энд Хоув Альбион" 1:0

Голы: Эриксен, 88

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Триппьер, Алдервейрелд, Роуз, Ваньяма (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Моура (Янссен, 80), Мин (Фойт, 90), Льоренте

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернардо, Биссума (Кайал, 86), Гросс, Стивенс, Андоне (Мюррей, 64), Локадия, Джаханбакш (Марч, 73)

Предупреждения: Андоне, 35, Эриксен, 46, Бернардо, 75
Теги: Тоттенхэм Брайтон АПЛ
Вчера, 23:53
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