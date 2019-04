Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест

Усреднённые позиции игроков "МЮ" и "МанСити"

Manchester United have lost three straight matches for the first time since September 2016 ? pic.twitter.com/9iCsqqWsrb — B/R Football (@brfootball) April 24, 2019

Well thats Manchester United back four for you. #MUNMCI pic.twitter.com/8INtKZBWBd — The Philosopher (@Abel_Nkosinathy) April 24, 2019

Игра "МЮ" в обороне становится мемом

Paul Pogba in midfield for Manchester United tonight... #MUNMCI pic.twitter.com/NTz1qIsH91 — BenchWarmers (@BeWarmers) April 24, 2019

Погба в матче с "Манчестер Сити"

?Sterling climbs high to beat Pogba in the air pic.twitter.com/EsNTCanrqW — ITV Football (@itvfootball) April 24, 2019

В концовке Стерлинг выиграл верховую дуэль у Погба

That Manchester United team is a complete sham pic.twitter.com/T2espWx1ns — Most Palone (@MostPal35246671) April 24, 2019

"Ливерпулю" была нужна осечка "Сити"

«Манчестер Сити» в перенесённом матче 31-го тура АПЛ буднично обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел на первое место в турнирной таблице. Теперь «Сити» и «Ливерпуль» провели равное количество матчей, а картинка в турнирной таблице стала более ясной. Заклятый враг не помог мерсисайдцам: теперь «Ливерпуль» может надеяться лишь на чудо.– о дерби Манчестера.Перед дерби некоторые поклонники «Манчестер Юнайтед» всерьёз говорили о том, что было бы неплохо проиграть «Сити», чтобы не помогать «Ливерпулю» в чемпионской гонке. Впрочем, параноидальные идеи ранее разнёс Уле-Гуннар Сульшер. После фиаско на «Гудисон Парке» он заявил, что команда должна реабилитироваться в домашнем матче с «Сити».Норвежец вновь прибег к схеме с тремя центральными защитниками. Такой же трюк он проделывал в домашнем матче с «Барселоной». В принципе, идея Сульшера понятна, ведь «Барса» и «Сити» Гвардиолы играют в похожий футбол.Единственным реальным сюрпризом стало появление в стартовом составе Маттео Дармиана, о существовании которого в последние месяцы многие уже позабыли. Нельзя сказать, что наставник «Манчестер Юнайтед» ошибся: периодически его подопечные играли в весьма привлекательный футбол, доставляя сопернику немало проблем. Но, как и в случае с «Барселоной», «МЮ» подвела небрежность и несобранность. А главное, что в концовке сезона поплыл Давид де Хеа – лучший игрок «Юнайтед» последних лет. Нет, «МЮ» не проваливался в обороне, чётко выполнял план на игру и искал свои шансы впереди. Ни о каком «автобусе» речи и не было. Но в ключевых эпизодах Де Хеа не выручил, хотя и обязан был это сделать.Усреднённые позиции игроков обеих команд показывают, что «Сити» располагался не намного выше, чем соперник.План Гвардиолы заключался в излюбленных кружевах, которые могут свести с ума любого. «Сити» практически не сваливался на дальние передачи, они составили лишь 8% от общего числа пасов. «Горожане» подбирались к чужой штрафной, а далее стремились замаскировать проникающие передачи. Образцовой получилась атака в середине первого тайма, когда Рахим Стерлинг отыграл в «стеночку», а далее промчал мимо защитников «Юнайтед» в район вратарской. В том эпизоде англичанин не сумел обработать мяч, упустив отличный шанс открыть счёт.«Юнайтед» уповал на подвижную атаку. Выбор в пользу работоспособного Джесси Лингарда был логичен: ленивый Антони Марсьяль и тяжёлый Ромелу Лукаку представляли куда меньшую угрозу для обороны «Сити». И в первом тайме у «Юнайтед» были вполне перспективные подходы к чужой штрафной, которые пытались завершить форварды и Фред. В очередной раз «красных дьяволов» сгубила излишняя нервозность в завершающей стадии. В целом, первый тайм получился равным, «МЮ» даже лидировал по количеству ударов (6-5), пусть большинство из них и не были опасными.Во втором тайме «МЮ» пытался вновь действовать агрессивно, но стоило только «Сити» забить, как игра была окончена. Хозяева так и не сумели отреагировать на пропущенный мяч, а после второго гола фактически перестали играть. Столь пассивное поведение явно не сочеталось со словами Сульшера, требовавшего от своих подопечных реабилитироваться за фиаско в матче с «Эвертоном».Неумение возвращаться в игру с топ-соперниками становится фирменной чертой этого «МЮ». За «красными дьяволами» совсем скоро закрепится репутация лузеров, неспособных держать удар. Проиграть можно любой команде, но так безвольно играть почти весь второй тайм – нет. Любопытно, что во всей этой ситуации у «Юнайтед» продолжают биться Крис Смоллинг и Эшли Янг – пожалуй, самые критикуемые футболисты команды. Возможно, это — наследие работы Сэра Алекса Фергюссона, приучившего своих подопечных биться до конца. У более молодых партнёров на поле явно возникает апатия, с которой пока Сульшер справиться не может.Несмотря на все вопли и причитания «лучшего» комментатора «Матч-ТВ», Сульшер вовсе не ошибся со стартовым составом. Действительно Рэшфорд и Лингард сейчас намного превосходят Лукаку, Марсьяля и Санчеса. В концовке вся троица появилась на поле, но выглядела просто безобразно. А факт заключается в том, что сейчас у «МЮ» просто нет людского ресурса, чтобы бороться с топами. Возможно, по именам атака и выглядит грозно, но фактически все эти люди не являются бойцами, готовыми прыгнуть выше головы в сложной ситуации.Гениальные игроки могут быть проблемой. Погба – явный кандидат на выход, если Сульшер действительно планирует перестраивать команду, возвращая ей боевой дух «МЮ». Концовку сезона француз проводит отвратительно, то ли он уже мыслями в Мадриде, то ли после длинного сезона, включившего в себя чемпионат мира, у него просто нет сил.Погба продолжает отдавать гениальные передачи, даже трудно вспомнить хотя бы ещё кого-нибудь, кто бы мог потягаться с Полем в этом компоненте. Но в то же время Погба может спокойно выключаться из игры в ключевые моменты. Вину за второй гол должны разделить именно Погба и Фред. Первый выключился из эпизода, второй отдал плохую передачу. И похожим образом Погба играет уже весь последний месяц. Апогей – проигранная Стерлингу (!!) верховая дуэль. Есть уверенность, что в случае получения адекватного предложения, «Манчестер Юнайтед» не будет держать удерживать французскую приму.Вообще, символично, что в концовке сезона в самый ключевой момент «МЮ» подводят два футболиста, которые действительно являются игроками мирового уровня – Погба и де Хеа. Эта команда выработала свой ресурс. Сульшер сделал всё, что мог, но и он не волшебник. А теперь концовка сезона превращается для норвежца в вопрос выживания: в трёх последних матчах «красные дьяволы» потерпели поражение с общим счётом 0:9. Шансы спасти сезон ещё есть, в следующем туре «МЮ» сыграет с «Челси» - прямым конкурентом в борьбе за место в топ-4. Далее будет выезд в Хаддерсфилд и домашний матч с «Кардиффом». Если «Юнайтед» наберёт 9 очков, не сомневаюсь, что команде Сульшера удастся финишировать в топ-4.Теперь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» остаётся провести в чемпионате Англии по три матча. Всё идёт к тому, что «красные» сосредоточатся на Лиге чемпионов, выиграть этот турнир сейчас реальнее, чем чемпионат Англии! «Сити» на финише сезона ждут матчи с «Бёрнли», «Лестером» и «Брайтоном». В этом списке потенциально опасным является выезд в Бёрнли, на днях подопечные Шона Дайча остановили «Челси». Тем не менее, вряд ли «горожане» потеряют хотя бы одно очко.«Ливерпуль» заканчивает сезон в АПЛ матчами с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Здесь тоже более чем вероятны девять очков, только вот этого теперь, похоже, окажется недостаточно.Бернарду, 54, Сане, 66де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра (Лукаку, 72), Лингард (Марсьяль, 83), Погба, Рэшфорд.Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 90), Силва, Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90).Компани, 10, Перейра, 24, Зинченко, 26, Шоу, 90Антон Мозговой, Rusfootball.info