Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Гвардиола ведёт «Манчестер Сити» к титулу, на «Олд Траффорде» пройдён последний сложный тест
«Манчестер Сити» в перенесённом матче 31-го тура АПЛ буднично обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел на первое место в турнирной таблице. Теперь «Сити» и «Ливерпуль» провели равное количество матчей, а картинка в турнирной таблице стала более ясной. Заклятый враг не помог мерсисайдцам: теперь «Ливерпуль» может надеяться лишь на чудо. Rusfootball.info – о дерби Манчестера.
Перед дерби некоторые поклонники «Манчестер Юнайтед» всерьёз говорили о том, что было бы неплохо проиграть «Сити», чтобы не помогать «Ливерпулю» в чемпионской гонке. Впрочем, параноидальные идеи ранее разнёс Уле-Гуннар Сульшер. После фиаско на «Гудисон Парке» он заявил, что команда должна реабилитироваться в домашнем матче с «Сити».
Норвежец вновь прибег к схеме с тремя центральными защитниками. Такой же трюк он проделывал в домашнем матче с «Барселоной». В принципе, идея Сульшера понятна, ведь «Барса» и «Сити» Гвардиолы играют в похожий футбол.
Единственным реальным сюрпризом стало появление в стартовом составе Маттео Дармиана, о существовании которого в последние месяцы многие уже позабыли. Нельзя сказать, что наставник «Манчестер Юнайтед» ошибся: периодически его подопечные играли в весьма привлекательный футбол, доставляя сопернику немало проблем. Но, как и в случае с «Барселоной», «МЮ» подвела небрежность и несобранность. А главное, что в концовке сезона поплыл Давид де Хеа – лучший игрок «Юнайтед» последних лет. Нет, «МЮ» не проваливался в обороне, чётко выполнял план на игру и искал свои шансы впереди. Ни о каком «автобусе» речи и не было. Но в ключевых эпизодах Де Хеа не выручил, хотя и обязан был это сделать.
Сульшер у руля, но колёса проколоты
Усреднённые позиции игроков обеих команд показывают, что «Сити» располагался не намного выше, чем соперник.
План Гвардиолы заключался в излюбленных кружевах, которые могут свести с ума любого. «Сити» практически не сваливался на дальние передачи, они составили лишь 8% от общего числа пасов. «Горожане» подбирались к чужой штрафной, а далее стремились замаскировать проникающие передачи. Образцовой получилась атака в середине первого тайма, когда Рахим Стерлинг отыграл в «стеночку», а далее промчал мимо защитников «Юнайтед» в район вратарской. В том эпизоде англичанин не сумел обработать мяч, упустив отличный шанс открыть счёт.
«Юнайтед» уповал на подвижную атаку. Выбор в пользу работоспособного Джесси Лингарда был логичен: ленивый Антони Марсьяль и тяжёлый Ромелу Лукаку представляли куда меньшую угрозу для обороны «Сити». И в первом тайме у «Юнайтед» были вполне перспективные подходы к чужой штрафной, которые пытались завершить форварды и Фред. В очередной раз «красных дьяволов» сгубила излишняя нервозность в завершающей стадии. В целом, первый тайм получился равным, «МЮ» даже лидировал по количеству ударов (6-5), пусть большинство из них и не были опасными.
Во втором тайме «МЮ» пытался вновь действовать агрессивно, но стоило только «Сити» забить, как игра была окончена. Хозяева так и не сумели отреагировать на пропущенный мяч, а после второго гола фактически перестали играть. Столь пассивное поведение явно не сочеталось со словами Сульшера, требовавшего от своих подопечных реабилитироваться за фиаско в матче с «Эвертоном».
Неумение возвращаться в игру с топ-соперниками становится фирменной чертой этого «МЮ». За «красными дьяволами» совсем скоро закрепится репутация лузеров, неспособных держать удар. Проиграть можно любой команде, но так безвольно играть почти весь второй тайм – нет. Любопытно, что во всей этой ситуации у «Юнайтед» продолжают биться Крис Смоллинг и Эшли Янг – пожалуй, самые критикуемые футболисты команды. Возможно, это — наследие работы Сэра Алекса Фергюссона, приучившего своих подопечных биться до конца. У более молодых партнёров на поле явно возникает апатия, с которой пока Сульшер справиться не может.
Несмотря на все вопли и причитания «лучшего» комментатора «Матч-ТВ», Сульшер вовсе не ошибся со стартовым составом. Действительно Рэшфорд и Лингард сейчас намного превосходят Лукаку, Марсьяля и Санчеса. В концовке вся троица появилась на поле, но выглядела просто безобразно. А факт заключается в том, что сейчас у «МЮ» просто нет людского ресурса, чтобы бороться с топами. Возможно, по именам атака и выглядит грозно, но фактически все эти люди не являются бойцами, готовыми прыгнуть выше головы в сложной ситуации.
Проблема Погба
Гениальные игроки могут быть проблемой. Погба – явный кандидат на выход, если Сульшер действительно планирует перестраивать команду, возвращая ей боевой дух «МЮ». Концовку сезона француз проводит отвратительно, то ли он уже мыслями в Мадриде, то ли после длинного сезона, включившего в себя чемпионат мира, у него просто нет сил.
Погба продолжает отдавать гениальные передачи, даже трудно вспомнить хотя бы ещё кого-нибудь, кто бы мог потягаться с Полем в этом компоненте. Но в то же время Погба может спокойно выключаться из игры в ключевые моменты. Вину за второй гол должны разделить именно Погба и Фред. Первый выключился из эпизода, второй отдал плохую передачу. И похожим образом Погба играет уже весь последний месяц. Апогей – проигранная Стерлингу (!!) верховая дуэль. Есть уверенность, что в случае получения адекватного предложения, «Манчестер Юнайтед» не будет держать удерживать французскую приму.
Вообще, символично, что в концовке сезона в самый ключевой момент «МЮ» подводят два футболиста, которые действительно являются игроками мирового уровня – Погба и де Хеа. Эта команда выработала свой ресурс. Сульшер сделал всё, что мог, но и он не волшебник. А теперь концовка сезона превращается для норвежца в вопрос выживания: в трёх последних матчах «красные дьяволы» потерпели поражение с общим счётом 0:9. Шансы спасти сезон ещё есть, в следующем туре «МЮ» сыграет с «Челси» - прямым конкурентом в борьбе за место в топ-4. Далее будет выезд в Хаддерсфилд и домашний матч с «Кардиффом». Если «Юнайтед» наберёт 9 очков, не сомневаюсь, что команде Сульшера удастся финишировать в топ-4.
Гонке конец?
Теперь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» остаётся провести в чемпионате Англии по три матча. Всё идёт к тому, что «красные» сосредоточатся на Лиге чемпионов, выиграть этот турнир сейчас реальнее, чем чемпионат Англии! «Сити» на финише сезона ждут матчи с «Бёрнли», «Лестером» и «Брайтоном». В этом списке потенциально опасным является выезд в Бёрнли, на днях подопечные Шона Дайча остановили «Челси». Тем не менее, вряд ли «горожане» потеряют хотя бы одно очко.
«Ливерпуль» заканчивает сезон в АПЛ матчами с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Здесь тоже более чем вероятны девять очков, только вот этого теперь, похоже, окажется недостаточно.
Чемпионат Англии
31 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Бернарду, 54, Сане, 66
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра (Лукаку, 72), Лингард (Марсьяль, 83), Погба, Рэшфорд.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 90), Силва, Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90).
Предупреждения: Компани, 10, Перейра, 24, Зинченко, 26, Шоу, 90
Фото - Goal.com, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Перед дерби некоторые поклонники «Манчестер Юнайтед» всерьёз говорили о том, что было бы неплохо проиграть «Сити», чтобы не помогать «Ливерпулю» в чемпионской гонке. Впрочем, параноидальные идеи ранее разнёс Уле-Гуннар Сульшер. После фиаско на «Гудисон Парке» он заявил, что команда должна реабилитироваться в домашнем матче с «Сити».
Норвежец вновь прибег к схеме с тремя центральными защитниками. Такой же трюк он проделывал в домашнем матче с «Барселоной». В принципе, идея Сульшера понятна, ведь «Барса» и «Сити» Гвардиолы играют в похожий футбол.
Единственным реальным сюрпризом стало появление в стартовом составе Маттео Дармиана, о существовании которого в последние месяцы многие уже позабыли. Нельзя сказать, что наставник «Манчестер Юнайтед» ошибся: периодически его подопечные играли в весьма привлекательный футбол, доставляя сопернику немало проблем. Но, как и в случае с «Барселоной», «МЮ» подвела небрежность и несобранность. А главное, что в концовке сезона поплыл Давид де Хеа – лучший игрок «Юнайтед» последних лет. Нет, «МЮ» не проваливался в обороне, чётко выполнял план на игру и искал свои шансы впереди. Ни о каком «автобусе» речи и не было. Но в ключевых эпизодах Де Хеа не выручил, хотя и обязан был это сделать.
Сульшер у руля, но колёса проколоты
Усреднённые позиции игроков обеих команд показывают, что «Сити» располагался не намного выше, чем соперник.
Усреднённые позиции игроков "МЮ" и "МанСити"
План Гвардиолы заключался в излюбленных кружевах, которые могут свести с ума любого. «Сити» практически не сваливался на дальние передачи, они составили лишь 8% от общего числа пасов. «Горожане» подбирались к чужой штрафной, а далее стремились замаскировать проникающие передачи. Образцовой получилась атака в середине первого тайма, когда Рахим Стерлинг отыграл в «стеночку», а далее промчал мимо защитников «Юнайтед» в район вратарской. В том эпизоде англичанин не сумел обработать мяч, упустив отличный шанс открыть счёт.
Manchester United have lost three straight matches for the first time since September 2016 ? pic.twitter.com/9iCsqqWsrb— B/R Football (@brfootball) April 24, 2019
«Юнайтед» уповал на подвижную атаку. Выбор в пользу работоспособного Джесси Лингарда был логичен: ленивый Антони Марсьяль и тяжёлый Ромелу Лукаку представляли куда меньшую угрозу для обороны «Сити». И в первом тайме у «Юнайтед» были вполне перспективные подходы к чужой штрафной, которые пытались завершить форварды и Фред. В очередной раз «красных дьяволов» сгубила излишняя нервозность в завершающей стадии. В целом, первый тайм получился равным, «МЮ» даже лидировал по количеству ударов (6-5), пусть большинство из них и не были опасными.
Во втором тайме «МЮ» пытался вновь действовать агрессивно, но стоило только «Сити» забить, как игра была окончена. Хозяева так и не сумели отреагировать на пропущенный мяч, а после второго гола фактически перестали играть. Столь пассивное поведение явно не сочеталось со словами Сульшера, требовавшего от своих подопечных реабилитироваться за фиаско в матче с «Эвертоном».
Неумение возвращаться в игру с топ-соперниками становится фирменной чертой этого «МЮ». За «красными дьяволами» совсем скоро закрепится репутация лузеров, неспособных держать удар. Проиграть можно любой команде, но так безвольно играть почти весь второй тайм – нет. Любопытно, что во всей этой ситуации у «Юнайтед» продолжают биться Крис Смоллинг и Эшли Янг – пожалуй, самые критикуемые футболисты команды. Возможно, это — наследие работы Сэра Алекса Фергюссона, приучившего своих подопечных биться до конца. У более молодых партнёров на поле явно возникает апатия, с которой пока Сульшер справиться не может.
Well thats Manchester United back four for you. #MUNMCI pic.twitter.com/8INtKZBWBd— The Philosopher (@Abel_Nkosinathy) April 24, 2019
Игра "МЮ" в обороне становится мемом
Несмотря на все вопли и причитания «лучшего» комментатора «Матч-ТВ», Сульшер вовсе не ошибся со стартовым составом. Действительно Рэшфорд и Лингард сейчас намного превосходят Лукаку, Марсьяля и Санчеса. В концовке вся троица появилась на поле, но выглядела просто безобразно. А факт заключается в том, что сейчас у «МЮ» просто нет людского ресурса, чтобы бороться с топами. Возможно, по именам атака и выглядит грозно, но фактически все эти люди не являются бойцами, готовыми прыгнуть выше головы в сложной ситуации.
Проблема Погба
Гениальные игроки могут быть проблемой. Погба – явный кандидат на выход, если Сульшер действительно планирует перестраивать команду, возвращая ей боевой дух «МЮ». Концовку сезона француз проводит отвратительно, то ли он уже мыслями в Мадриде, то ли после длинного сезона, включившего в себя чемпионат мира, у него просто нет сил.
Paul Pogba in midfield for Manchester United tonight... #MUNMCI pic.twitter.com/NTz1qIsH91— BenchWarmers (@BeWarmers) April 24, 2019
Погба в матче с "Манчестер Сити"
Погба продолжает отдавать гениальные передачи, даже трудно вспомнить хотя бы ещё кого-нибудь, кто бы мог потягаться с Полем в этом компоненте. Но в то же время Погба может спокойно выключаться из игры в ключевые моменты. Вину за второй гол должны разделить именно Погба и Фред. Первый выключился из эпизода, второй отдал плохую передачу. И похожим образом Погба играет уже весь последний месяц. Апогей – проигранная Стерлингу (!!) верховая дуэль. Есть уверенность, что в случае получения адекватного предложения, «Манчестер Юнайтед» не будет держать удерживать французскую приму.
?Sterling climbs high to beat Pogba in the air pic.twitter.com/EsNTCanrqW— ITV Football (@itvfootball) April 24, 2019
В концовке Стерлинг выиграл верховую дуэль у Погба
Вообще, символично, что в концовке сезона в самый ключевой момент «МЮ» подводят два футболиста, которые действительно являются игроками мирового уровня – Погба и де Хеа. Эта команда выработала свой ресурс. Сульшер сделал всё, что мог, но и он не волшебник. А теперь концовка сезона превращается для норвежца в вопрос выживания: в трёх последних матчах «красные дьяволы» потерпели поражение с общим счётом 0:9. Шансы спасти сезон ещё есть, в следующем туре «МЮ» сыграет с «Челси» - прямым конкурентом в борьбе за место в топ-4. Далее будет выезд в Хаддерсфилд и домашний матч с «Кардиффом». Если «Юнайтед» наберёт 9 очков, не сомневаюсь, что команде Сульшера удастся финишировать в топ-4.
Гонке конец?
Теперь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» остаётся провести в чемпионате Англии по три матча. Всё идёт к тому, что «красные» сосредоточатся на Лиге чемпионов, выиграть этот турнир сейчас реальнее, чем чемпионат Англии! «Сити» на финише сезона ждут матчи с «Бёрнли», «Лестером» и «Брайтоном». В этом списке потенциально опасным является выезд в Бёрнли, на днях подопечные Шона Дайча остановили «Челси». Тем не менее, вряд ли «горожане» потеряют хотя бы одно очко.
That Manchester United team is a complete sham pic.twitter.com/T2espWx1ns— Most Palone (@MostPal35246671) April 24, 2019
"Ливерпулю" была нужна осечка "Сити"
«Ливерпуль» заканчивает сезон в АПЛ матчами с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Здесь тоже более чем вероятны девять очков, только вот этого теперь, похоже, окажется недостаточно.
Чемпионат Англии
31 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Бернарду, 54, Сане, 66
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Санчес, 83), Линделёф, Смоллинг, Шоу, Янг, Фред, Перейра (Лукаку, 72), Лингард (Марсьяль, 83), Погба, Рэшфорд.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо (Сане, 51), Гюндоган (Данило, 90), Силва, Бернарду, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90).
Предупреждения: Компани, 10, Перейра, 24, Зинченко, 26, Шоу, 90
Фото - Goal.com, WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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