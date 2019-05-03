Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Бёрнли" со счётом 2:0.

Чемпионат Англии

37 тур

"Эвертон" – "Бёрнли" 2:0

Голы: Ми, 17 (авто.), Коулман, 20

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Динь, Кин, Коулман, Шнейдерлен, Гейе, Бернард (Лукман, 73), Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 49), Калверт-Льюин

"Бёрнли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тейлор, Вествуд, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Гудмундссон (Макнил, 69), Барнс (Выдра, 72), Вуд

Предупреждения: Вествуд, 37, Тарковски, 80
Теги: Эвертон Бернли АПЛ
Вчера, 23:53
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