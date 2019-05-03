"Эвертон" обыграл "Бёрнли" в матче АПЛ

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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В матче 37-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Бёрнли" со счётом 2:0.
Чемпионат Англии
37 тур
"Эвертон" – "Бёрнли" 2:0
Голы: Ми, 17 (авто.), Коулман, 20
"Эвертон": Пикфорд, Зума, Динь, Кин, Коулман, Шнейдерлен, Гейе, Бернард (Лукман, 73), Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 49), Калверт-Льюин
"Бёрнли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тейлор, Вествуд, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Гудмундссон (Макнил, 69), Барнс (Выдра, 72), Вуд
Предупреждения: Вествуд, 37, Тарковски, 80
Чемпионат Англии
37 тур
"Эвертон" – "Бёрнли" 2:0
Голы: Ми, 17 (авто.), Коулман, 20
"Эвертон": Пикфорд, Зума, Динь, Кин, Коулман, Шнейдерлен, Гейе, Бернард (Лукман, 73), Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 49), Калверт-Льюин
"Бёрнли": Хитон, Ми, Лоутон, Тарковски, Тейлор, Вествуд, Корк, Брэйди (Хендрик, 80), Гудмундссон (Макнил, 69), Барнс (Выдра, 72), Вуд
Предупреждения: Вествуд, 37, Тарковски, 80
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