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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Атлетико" может продлить аренду Мораты за 16 млн евро

"Атлетико" может продлить аренду нападающего "Челси" Альваро Мораты, информирует Goal.

"Матрасники" за продление соглашения на сезон-2019/20 заплатят 16 миллионов евро. Платеж должен быть совершен до 15 июля.

В этом сезоне Мората забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах чемпионата Испании.
Теги: Атлетико Мората Челси
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 09:51)
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Болеет за:
«Шинник»
За 16 лямов проще молодого напа найти
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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