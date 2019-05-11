"Атлетико" может продлить аренду Мораты за 16 млн евро

"Атлетико" может продлить аренду нападающего "Челси" Альваро Мораты, информирует Goal."Матрасники" за продление соглашения на сезон-2019/20 заплатят 16 миллионов евро. Платеж должен быть совершен до 15 июля.В этом сезоне Мората забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу в 14 матчах чемпионата Испании.