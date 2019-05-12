«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии, «Ливерпулю» оказалось недостаточно 97 очков

Болельщик "Ливерпуля" с футболкой "Брайтона"

«Манчестер Сити» защитил чемпионский титул, разгромив в заключительном туре АПЛ «Брайтон». «Ливерпуль» сделал всё, что от него зависело, обыграв неуступчивый «Вулверхэмптон», но этого оказалось недостаточно. Сумасшедшая чемпионская гонка в Англии завершилась в пользу «горожан», которые теперь претендуют на требл.— о последних матчах в АПЛ.В чемпионате Англии в этом сезоне закрутилась такая интрига, что ей могли бы позавидовать болельщики в Испании, Италии, Германии и Франции. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали чемпионскую гонку, напоминающую противостояние «Барселоны» и «Реала». Два беглеца ещё в середине сезона оторвались от конкурентов, а всё решалось в последнем туре в заочном противостоянии. «Манчестер Сити», после поражения в Лиге чемпионов, должен был реабилитироваться с помощью чемпионского титула в Англии. Для «Ливерпуля» победа в АПЛ и вовсе была заветной целью, ведь «красные» не побеждали в чемпионате страны с сезона 1989/1990.В последнем туре АПЛ обе команды ждали тяжёлые испытания. «Брайтон» хоть и гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе, но явно хотел испортить праздник сопернику. Об этом перед матчем говорили сами игроки «Брайтона» и члены тренерского штаба. У «Ливерпуля» была не менее сложная задача, ведь «Вулверхэмптон», с которым играли «красные», несмотря на статус новичка АПЛ, изрядно попортил нервы топам. «Волки» по ходу сезона отбирали очки у «Челси», «Арсенала», «Сити» и «Юнайтед». Да и «Ливерпулю» досталось от «Вулверхэмптона»: именно этот клуб выбил «красных» из розыгрыша Кубка Англии.«Ливерпуль» начал здорово, сразу прижал соперника к штрафной и, что самое главное, не давал гостям ни единого шанса для разящий контратак, в которых так классно действует Рауль Хименес. Может, хозяевам и не хватало изобретательности, но в первые 20 минут «Ливерпуль» безгранично владел преимуществом (3-0 по ударам, 74% на 26% по владению, 168-69 по передачам). Давление хозяев сработало на 17-й минуте, когда Трент Александр-Арнольд прострелил в штрафную. Мяч слегка срикошетил от одного из защитников «волков», а дальше уже Мане с линии вратарской вколотил его в ворота.Фанаты «Ливерпуля» «взорвались» ещё сильнее примерно через 10 минут. Отличные новости пришли из Брайтона, там Гленн Мюррей, один из самых прямолинейных форвардов АПЛ стиля Крауча, после углового отправил мяч в ворота «Манчестер Сити». В эти минуты режиссёры то и дело выхватывали радостных фанатов «Ливерпуля», которые копались в телефоне. Попал в кадр и болельщик, который сидел на трибунах «Энфилда» с футболкой «Брайтона»! Впрочем, счастье фанатов «красных» было недолгим. Уже через минуту Серхио Агуэро сравнял счёт, а ещё через 10 минут Эмерик Лапорт вывел гостей вперёд.После этого на «Энфилде» больше интересовались не тем, что происходило на поле, а ходом матча в Брайтоне. Болельщики «Ливерпуля» постоянно ныряли в свои смартфоны, но хорошие новости с юга Англии не приходили. Футболисты «Манчестер Сити» после хорошей накачки от Хосепа Гвардиолы во втором тайме дейстоввали уверенно. У «Брайтона» не было шансов отыграться, а «Сити» вполне закономерно довёл счёт до комфортного. Рияд Марез классным ударом в девятку увеличил преимущество, а точку в чемпионском матче поставил Илькай Гюндоган, классно выполнивший штрафной.«Манчестер Сити» вновь стал лучшим клубом Англии. Ранее «Сити» выиграли Кубок английской лиги, а 18 мая им предстоит сыграть в финале Кубка Англии. Шансы на требл очнь велики.В концовке матча на «Энфилде» болельщики и игроки «Ливерпуля» явно приуныли. После того, как «Манчестер Сити» увеличил преимущество, мерсисайдцы остановились. «Вулверхэмптон» вполне мог и должен был сравнивать счёт, но в нескольких эпизодах великолепно сыграл Алисон, а ещё в одной из атак гостей за «Ливерпуль» сыграла крестовина. Точку в матче поставил Мане, оформивший дубль после очередного паса Александра-Арнольда. Защитник «Ливерпуля» оформил ассистентский дубль.В последние минуты матча с лица Юргена Клоппа не сходила саркастическая улыбка. Болельщики «Ливерпуля» долго пели песни, посвящённые своей команде. Футболисты «Ливерпуля» сделали всё, чтобы выиграть долгожданный титул, но в итоге отстали от «Манчестер Сити» на одно очко. «Ливерпуль» завершил сезон с 97 набранными очками. Во всех предыдущих розыгрышах АПЛ этого бы хватило, чтобы выиграть чемпионат, но не в этот раз.Клопп остаётся тернером без трофеев в «Ливерпуле». Теперь у немца будет шанс исправить это в финале Лиги чемпионов, где «красные» сыграют с «Тоттенхэмом». Но как же теперь будет сложно «Ливерпулю» в психологическом плане! Если Клопп проиграет и этот финал, то явно станет комическим персонажем (абсолютно незаслуженно).Очередной антирекорд установил «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в заключительном матче сезона потерпели очередное поражение. На этот раз «МЮ» был бит «Кардиффом», который ранее уже лишился шансов на спасение. Аутсайдер много оборонялся, но умудрился забить два мяча. «МЮ» в итоге пропустил на «Олд Траффорде» в 17 из 19 матчей в нынешнем сезоне. Это – худший показатель с сезона 1962/1963. Если в этой встрече у болельщиков «МЮ» и были поводы для позитива, то это разве что появление в стартовом составе суперталантливого Мэйсона Гринвуда (он стал самым молодым игроком «МЮ» в старте АПЛ), да выход на замену капитана Антонио Валенсии, который покидает клуб по окончании сезона.«Арсенал» в последнем туре обыграл «Бёрнли» (3:1) с помощью дубля Пьера-Эмерика Обамеянга. В итоге габонец догнал в чемпионской гонке нападающих «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха. Все они в завершившемся сезоне забили по 22 мяча. На один мяч от этой африканской тройки отстал Серхио Агуэро.Фото - "Твиттер "Манчестер Сити", AFP