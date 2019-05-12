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# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии, «Ливерпулю» оказалось недостаточно 97 очков

«Манчестер Сити» защитил чемпионский титул, разгромив в заключительном туре АПЛ «Брайтон». «Ливерпуль» сделал всё, что от него зависело, обыграв неуступчивый «Вулверхэмптон», но этого оказалось недостаточно. Сумасшедшая чемпионская гонка в Англии завершилась в пользу «горожан», которые теперь претендуют на требл. Rusfootball.info — о последних матчах в АПЛ.

«Манчестер Сити» вновь стал чемпионом Англии, «Ливерпулю» оказалось недостаточно 97 очков


В чемпионате Англии в этом сезоне закрутилась такая интрига, что ей могли бы позавидовать болельщики в Испании, Италии, Германии и Франции. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали чемпионскую гонку, напоминающую противостояние «Барселоны» и «Реала». Два беглеца ещё в середине сезона оторвались от конкурентов, а всё решалось в последнем туре в заочном противостоянии. «Манчестер Сити», после поражения в Лиге чемпионов, должен был реабилитироваться с помощью чемпионского титула в Англии. Для «Ливерпуля» победа в АПЛ и вовсе была заветной целью, ведь «красные» не побеждали в чемпионате страны с сезона 1989/1990.

В последнем туре АПЛ обе команды ждали тяжёлые испытания. «Брайтон» хоть и гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе, но явно хотел испортить праздник сопернику. Об этом перед матчем говорили сами игроки «Брайтона» и члены тренерского штаба. У «Ливерпуля» была не менее сложная задача, ведь «Вулверхэмптон», с которым играли «красные», несмотря на статус новичка АПЛ, изрядно попортил нервы топам. «Волки» по ходу сезона отбирали очки у «Челси», «Арсенала», «Сити» и «Юнайтед». Да и «Ливерпулю» досталось от «Вулверхэмптона»: именно этот клуб выбил «красных» из розыгрыша Кубка Англии.

2 минуты счастья на «Энфилде»

«Ливерпуль» начал здорово, сразу прижал соперника к штрафной и, что самое главное, не давал гостям ни единого шанса для разящий контратак, в которых так классно действует Рауль Хименес. Может, хозяевам и не хватало изобретательности, но в первые 20 минут «Ливерпуль» безгранично владел преимуществом (3-0 по ударам, 74% на 26% по владению, 168-69 по передачам). Давление хозяев сработало на 17-й минуте, когда Трент Александр-Арнольд прострелил в штрафную. Мяч слегка срикошетил от одного из защитников «волков», а дальше уже Мане с линии вратарской вколотил его в ворота.

Фанаты «Ливерпуля» «взорвались» ещё сильнее примерно через 10 минут. Отличные новости пришли из Брайтона, там Гленн Мюррей, один из самых прямолинейных форвардов АПЛ стиля Крауча, после углового отправил мяч в ворота «Манчестер Сити». В эти минуты режиссёры то и дело выхватывали радостных фанатов «Ливерпуля», которые копались в телефоне. Попал в кадр и болельщик, который сидел на трибунах «Энфилда» с футболкой «Брайтона»! Впрочем, счастье фанатов «красных» было недолгим. Уже через минуту Серхио Агуэро сравнял счёт, а ещё через 10 минут Эмерик Лапорт вывел гостей вперёд.


Болельщик "Ливерпуля" с футболкой "Брайтона"


После этого на «Энфилде» больше интересовались не тем, что происходило на поле, а ходом матча в Брайтоне. Болельщики «Ливерпуля» постоянно ныряли в свои смартфоны, но хорошие новости с юга Англии не приходили. Футболисты «Манчестер Сити» после хорошей накачки от Хосепа Гвардиолы во втором тайме дейстоввали уверенно. У «Брайтона» не было шансов отыграться, а «Сити» вполне закономерно довёл счёт до комфортного. Рияд Марез классным ударом в девятку увеличил преимущество, а точку в чемпионском матче поставил Илькай Гюндоган, классно выполнивший штрафной.


«Манчестер Сити» вновь стал лучшим клубом Англии. Ранее «Сити» выиграли Кубок английской лиги, а 18 мая им предстоит сыграть в финале Кубка Англии. Шансы на требл очнь велики.

Самый невезучий тренер в истории?

В концовке матча на «Энфилде» болельщики и игроки «Ливерпуля» явно приуныли. После того, как «Манчестер Сити» увеличил преимущество, мерсисайдцы остановились. «Вулверхэмптон» вполне мог и должен был сравнивать счёт, но в нескольких эпизодах великолепно сыграл Алисон, а ещё в одной из атак гостей за «Ливерпуль» сыграла крестовина. Точку в матче поставил Мане, оформивший дубль после очередного паса Александра-Арнольда. Защитник «Ливерпуля» оформил ассистентский дубль.

В последние минуты матча с лица Юргена Клоппа не сходила саркастическая улыбка. Болельщики «Ливерпуля» долго пели песни, посвящённые своей команде. Футболисты «Ливерпуля» сделали всё, чтобы выиграть долгожданный титул, но в итоге отстали от «Манчестер Сити» на одно очко. «Ливерпуль» завершил сезон с 97 набранными очками. Во всех предыдущих розыгрышах АПЛ этого бы хватило, чтобы выиграть чемпионат, но не в этот раз.



Клопп остаётся тернером без трофеев в «Ливерпуле». Теперь у немца будет шанс исправить это в финале Лиги чемпионов, где «красные» сыграют с «Тоттенхэмом». Но как же теперь будет сложно «Ливерпулю» в психологическом плане! Если Клопп проиграет и этот финал, то явно станет комическим персонажем (абсолютно незаслуженно).

Одной строкой

Очередной антирекорд установил «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в заключительном матче сезона потерпели очередное поражение. На этот раз «МЮ» был бит «Кардиффом», который ранее уже лишился шансов на спасение. Аутсайдер много оборонялся, но умудрился забить два мяча. «МЮ» в итоге пропустил на «Олд Траффорде» в 17 из 19 матчей в нынешнем сезоне. Это – худший показатель с сезона 1962/1963. Если в этой встрече у болельщиков «МЮ» и были поводы для позитива, то это разве что появление в стартовом составе суперталантливого Мэйсона Гринвуда (он стал самым молодым игроком «МЮ» в старте АПЛ), да выход на замену капитана Антонио Валенсии, который покидает клуб по окончании сезона.

«Арсенал» в последнем туре обыграл «Бёрнли» (3:1) с помощью дубля Пьера-Эмерика Обамеянга. В итоге габонец догнал в чемпионской гонке нападающих «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамеда Салаха. Все они в завершившемся сезоне забили по 22 мяча. На один мяч от этой африканской тройки отстал Серхио Агуэро.

Фото - "Твиттер "Манчестер Сити", AFP

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 20:08
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(2)
#3  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 20:30)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ливерпуль жаль, пару осечек и нет титула confused


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stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#2  Toddn13   (Сегодня, 20:24)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
не надо было валить январь.
Регистрация: 1.05.2018 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 20:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Жалко Ливерпуль


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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