Андрей Ярмоленко: с Рианчо мы посылали друг друга после каждой игры, а потом целовались

Форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером киевского "Динамо" Раулем Рианчо."Рауль – хороший специалист, многому научил. То, что он говорил, помогало мне на поле, в плане позиции, в плане распределения сил. Мы с ним после каждой игры друг друга посылали, потом два дня не разговаривали, потом обнимались, целовались, и всё было хорошо до следующей игры. Я не говорю, что это его только заслуга. Вместе с тем тренерским штабом мы дали хороший результат, вышли в 1/8 Лиги чемпионов, выиграли чемпионат, Кубок", - сказал Ярмоленко YouTube-каналу "Бомбардир".