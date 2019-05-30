Райн Гиггз назвал Зидана лучшим игроком из всех, против кого он играл

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз назвал лучшего игрока, против которого он когда-либо играл в профессиональной карьере.

"Лучший, c кем я играл? Роналду. Лучший футболист, против которого я играл? Зидан времен игры за "Ювентус". Я мечтал добраться до его уровня. Также играл против Месси, но Зидан оказал на меня большое влияние. Это был великий игрок", - цитирует Гиггза Sky Sports.
Теги: Гиггз Манчестер Юнайтед Зидан Реал
Сегодня, 15:16
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