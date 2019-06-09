"Манчестер Юнайтед" не будет покупать Бэйла, но готов арендовать игрока

"Манчестер Юнайтед" готов арендовать у "Реала" вингера Гарета Бэйла, утверждает The Mirror."Реал" после приобретения Эдена Азара хочет избавиться от валлийца, который не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана. Однако "Манчестер Юнайтед", как сообщается, не готов покупать Бэйла за запрошенные "Реалом" 75 млн фунтов (около 85 млн евро), но готов арендовать 29-летнего футболиста на сезон с возможностью продления срока аренды еще на год, что позволит "Реалу" сэкономить порядка 50 млн фунтов (56 млн евро), которые причитаются Бэйлу по контракту в качестве зарплаты в следующие два сезона.В сезоне-2018/19 Бэйл провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 6 результативных передач.