Поль Погба согласился на переход в "Ювентус"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Corriere dello Sport.Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей — для получения возможности подписать контракт с Погба им нужно продать несколько футболистов. Альтернативным вариантом является включение в сделку одного из своих футболистов — сообщалось о возможном переезде в Манчестер защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.Погба перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн.