Поль Погба согласился на переход в "Ювентус"

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Corriere dello Sport.

Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей — для получения возможности подписать контракт с Погба им нужно продать несколько футболистов. Альтернативным вариантом является включение в сделку одного из своих футболистов — сообщалось о возможном переезде в Манчестер защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.

Погба перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн.

"Чемпионат.сом"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 14:14
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