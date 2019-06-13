Лерой Сане высказался о переходе в "Баварию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане высказался об информации, согласно которой он переходит в мюнхенскую "Баварию".

СМИ сообщали о том, что игрок отклонил предложение из Германии в размере ?70 млн (€80 млн). При этом также стало известно, что "Манчестер Сити" не стремиться разорвать контракт с хавбеком, а он сам не хочет возвращаться в Бундеслигу.

"Сейчас я еду в отпуск, а затем вы все увидите. Больше ничего не могу сказать по поводу", - цитирует Сане Bild.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити АПЛ Бавария Бундеслига
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