Лондонский "Арсенал" предложил € 27 млн за защитника сборной Шотландии

22-летний защитник "Селтика" и сборной Шотландии Киран Тирни может в скором времени пополнить состав "Арсенала".Лондонцы уже делали клубу из Глазго предложение о трансфере игрока, однако договориться не удалось. "Селтик" не устроила предложенная сумма трансфера — ? 15 млн (€ 16,7 млн).Однако теперь "Арсенал" улучшил условия сделки — "канониры" готовы выложить за Тирни ? 25 млн (€ 27,8 млн). Об этом сообщает Sky Sports. Именно эту сумму и требовал "Селтик", отклоняя предыдущее соглашение, поэтому на сей раз шансы защитника на переход крайне высоки. В случае успеха переговоров трансфер станет самым дорогим в истории клуба. Пока на первом месте находится переход Муссы Дембеле в "Лион" за € 21,9 млн.