Тренер "Вулверхэмптона": для конкуренции нам нужны новые игроки

В интервью The Telegraph главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что его команде требуется качественное усиление, для повторения прошлогоднего результата.
"Нам нужно привлечь больше новичков, но мы должны привлекать только игроков, которые повышают качество команды. Когда вы пытаетесь это сделать, требуется время. Команде требуется произвести больше транфсеров, для конкуренции в АПЛ.
Мы не боремся за первую шестерку. То, что произошло в прошлом сезоне, мы можем повторить, только если будем усерднее работать и посвятим больше времени. Игроки знают это.
Мы должны становиться лучше, я чувствую, что мы можем стать сильнееь, но мы должны приобрести игроков, чтобы конкурировать с другими командами. Не за горами борьба за шестерку, но пока мы можем только стараться играть в хороший футбол, футбол, который нравится нашим болельщикам",- сказал Санту.