"Тоттенхэм" предложил "Реалу" € 60 млн за возвращение Бэйла

Английский "Тоттенхэм Хотспур" предложил за форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла € 60 млн, сообщает Marca.При этом, по сведениям испанского издания, лондонский клуб готов выплачивать только половину зарплаты 29-летнего футболиста. Остальные € 8,5 млн должны взять на себя "сливочные".Бэйл уже выступал "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, перейдя в стан лондонцев из "Саутгемптона" за ? 5 млн. В составе "шпор" Гарет провёл 146 матчей, забив 43 мяча. В конце летнего трансферного окна 2013 года Бэйл был куплен "Реалом" за € 100 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.