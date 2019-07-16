Мино Райола — о будущем Погба: конец этой истории не написан

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола высказался о будущем своего клиента.— Пока ничего нет. Останется ли Погба в Манчестере? Поживем — увидим. Конец этой истории не написан. Мы никогда не знаем, где можем оказаться в будущем, — сказал Райола.Услугами Погба заинтересован мадридский "Реал". Ранее появилась информация, что "МЮ" просит за француза 200 миллионов евро.Напомним, контракт 26-летнего игрока с "МЮ" рассчитан до 2021 года. В сезоне-2018/19 футболист провел 47 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач