Де Хеа согласовал рекордный контракт с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к продлению контракта с клубом. Как сообщает The Telegraph, 28-летний испанец согласовал с "МЮ" новое соглашение.Новый контракт рассчитан на шесть лет, по которому голкипер будет получать 375 тысяч фунтов в неделю. Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире.Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2020 года.В минувшем сезоне де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 38 матчей в чемпионате Англии, пропустив 54 мяча.