Гвардиоле не понравились слова Клоппа о финансовых возможностях "Ман Сити": это неправда!

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа о том, что мерсисайдский клуб не может позволить себе каждый год приобретать тех игроков, которых хочется."Конечно, заявления Клоппа меня беспокоят, потому что это неправда, что мы тратим по 200 млн фунтов каждое трансферное окно.Это неправда. И это говорят в "Ливерпуле", там где "You’ll never walk alone", это ведь не маленький клуб. Это "Ливерпуль". Поэтому, конечно, мне это не нравится, ведь это неправда.Два сезона назад мы потратили много, потому что я принял команду, в которой было 10 или 11 игроков старше 30 лет. Это было необходимостью. Но мы не можем тратить по 200 млн фунтов каждый сезон. Например, в прошлом сезоне "Ливерпуль" потратил свыше 200 млн фунтов на трансферы, но в этом году они не могут себе этого позволить. Это касается и нас. Сейчас мы купили лишь одного игрока (Родри) и Ангелино, в контракте которого был пункт об обратном выкупе, чем мы воспользовались. Такова реальность", — цитирует Гвардиолу The Mirror.