Вратарь "Ливерпуля" продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бельгии Симон Миньоле продолжит карьеру в "Брюгге", сообщает официальный сайт клуба.Новое трудовое соглашение вратаря рассчитано на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается. Стоит отметить, что это уже второе серьезное усиление «черно-синих» в нынешнее межсезонье — первым стала покупка нигерийского нападающего Давида Окереке из итальянской "Специи" за €8 млн.Важно, что Миньоле практически не играл за мерсисайдцев в предыдущем сезоне, так как бессменным первым номером у "красных" является бразилец Алиссон.