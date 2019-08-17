"Тоттенхэм" снова спасает VAR. "Сити" теряет очки

"Горожане" забили в компенсированное время, но взятие ворот засчитано не было. Чемпион Англии опять не смог победить дома "шпор" из-за видеоповторов. На этот раз причиной стала игра рукой.
В чемпионате Англии Гвардиола регулярно прикладывал Почеттино (например, последние четыре игры между ними оказались победами "Сити" при общем счёте 9-2). Если оглядываться назад, такую же тенденцию мы увидим и по итогам их соперничества в Ла Лиге (хотя там была серьёзная разница в классе команд, но всё же).
За все эти обиды в прошлом сезоне Почеттино отплатил Пепу в Лиге чемпионов. Английские команды выдали самый крутой триллер за последние годы. Вроде бы "Манчестер" спасся при своей публике - но благодаря хладнокровному VAR дальше прошла команда из Лондона. Так что теперь и Гвардиоле было, за что отомстить.
На старте игры "Сити" прихватил соперника так, что "шпоры" могли держать мяч, только разыгрывая его от ворот. И то - недолго. За первые пятнадцать не состоялось ни одной хоть худо-бедной вылазки гостей. Если и получалось дойти до центра, передача на Кейна, у которого вроде бы начало получаться в нелюбимом августе (2 мяча в первом туре), обязательно заканчивалась перехватом.
Неимоверно мощно выглядели "горожане" на старте и тяжело было понять: как вообще можно противостоять этому?
Ближе партнёров к тому, чтобы открыть счёт, был оформивший в первом туре хет-трик в ворота несчастного "Вест Хэма" Рахим Стерлинг. Уокер обострил на него с фланга, но выстрел нападающего был накрыт. Зато в следующий раз у "Тоттенхэма" не осталось шансов: де Брёйне подал на брошенного Стерлинга, а тот отправил в пустой дальний угол.
Гвардиола даже не радовался. И действительно, было ощущение, что по такой игре один мяч - это вообще ничего, Манчестер забьёт ещё десять.
И от этого вдвойне удивительнее было следующее.
Первый раз Ламела получил мяч на чужой половине без того, чтобы кто-то моментально повис у него на плечах. Аргентинец поднял голову и сразу пробил: Эдерсон "потерял" ворота и не смог парировать совершенно будничный выстрел, который шёл почти что по центру.
Сказка сразу кончилась. Прежнего доминирования у "Сити" наладить не получалось. Дела "Тоттенхэма" пошли гораздо лучше, хотя реальных атак лондонцы всё равно не выдумывали. Команда Почеттино вообще боялась раскрываться и, если уходила вперёд, то небольшими силами и сразу старалась садиться в случае потери.
Но даже без решительного превосходства хозяева зрительно очень легко воспользовались ошибкой защитников "шпор". Де Брёйне снова получим мяч справа, сделал прострел, Агуэро, почему-то оставшийся один, спокойно пихнул мяч мимо Льориса.
Для де Брёйне эта голевая передача стала второй за матч. А вот Агуэро забил свой 97-й гол "Этихад Стэдиум" в АПЛ. Теперь больше Куна на одном стадионе забивали больше только Руни (101 на "Олд Траффорд") и Анри (114 на "Хайбери").
Первый тайм так и закончили - с минимальным перевесом в пользу "горожан". И почему-то казалось, что гости таким результатом могут быть довольны.
И не зря. Возобновление так же получилось крайне тяжёлым для "Тоттенхэма". На этот раз пришлось страдать не защитникам - своё получал вратарь гостей Льорис. Сначала был удар Зинченко, потом привет от Сильвы. Чемпион мира тащил и кричал на своих защитников, но расторопнее от этого действовать они не начинали.
А дальше был хитроумный ход от Почеттино. Он выпустил полузащитника Моуру, который спас "Тоттенхэм" в полуфинале ЛЧ с "Аяксом". Хавбек затащил и в этот раз. Первым же касанием бразилец забил после углового: от результативного действия его не смог удержать зазевавшийся Уокер.
Гвардиола попытался изменить что-то заменами и взбесил взявшего очередную статистическую вершину Агуэро. После того, как он покинул поле, аргентинский форвард взбесился и начал орать на тренера. Благоразумие не сохранил и Пеп, принявшийся рычать в ответ.
Жезус мог забить примерно в такой же ситуации, в какой эквалайзер оформил Моура, но не сдюжил. После этого у форварда было ещё несколько моментов, но главное случилось в компенсированное время. "Сити" получил возможность подать угловой, защитники "Тоттенхэма" снова занимались чем-то другим и Жезус забил гол.
На "Этихаде" начался праздник. Агуэро и Пеп кружились в объятиях. Они ещё не подозревали, что в это время помощники главного арбитра внимательно изучают повтор взятия ворот.
И да, это случилось опять. VAR не позволил Манчестеру взять верх над "Тоттенхэмом". И всё из-за микроскопического момента. Да, Лапорт сыграл рукой, но никто бы в жизни не рассмотрел этот эпизод без видеоповторов.
Наверное, сегодня ночью Гвардиола не сможет спокойно заснуть. Кошмар повторился. Те же самые декорации, те же самые действующие лица, тот же самый итог.
Фото: the Sun, twitter.com/ManCity
"Тоттенхэм" снова спасает VAR. "Сити" теряет очки
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