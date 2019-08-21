Гиггз рассказал о потенциале молодого игрока "МЮ" Джеймса

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, что он думает по поводу потенциала юного футболиста "красных дьяволов" Дэниела Джеймса, передает официальный сайт Английской премьер-лиги."Сульшер спросил меня о нем, и я просто ответил, что он игрок с большим потенциалом. Он очень быстрый, отличный парень, тот, кого ты хочешь видеть в раздевалке. Легко было дать совет, потому что он талант", - заявил 45-летний специалист."Он изначально быстр и обгонит любого. Джеймс будет только прибавлять в завершающей стадии. В прошлом году я наблюдал за ним в играх за "Суонси", и он уничтожал почти каждого защитника в том дивизионе", — добавил экс-полузащитник манкунианцев.