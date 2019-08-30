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Агент: Роман Павлюченко мог остаться в Англии, его хотел купить "Сандерленд"

Олег Артемов, агент бывшего нападающего "Тоттенхэм Хотспур" Романа Павлюченко, рассказал о ранее неизвестных деталях пребывания российского форварда в АПЛ.
Фото: Getty Images Sport
"Карьеру Павлюченко в Англии мог бы оценить если не на отлично, то на очень хорошо. Его любили болельщики, он забивал, было всё прекрасно. Рома мог остаться дальше, его хотел купить "Сандерленд". Они готовы были подписать его на три года, но выбор пал на "Локомотив", поэтому английская эпопея закончилась. При этом мистер Леви лично приезжал к Роме домой, говорил: "Не делай поспешных решений, останься. Сходи в аренду, Реднаппа скоро в нашем клубе не будет, ему осталось чуть-чуть". В итоге Реднаппа убрали через три-четыре месяца", — сказал Артемов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: АПЛ Павлюченко Сандерленд Тоттенхэм
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