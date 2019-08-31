В матче 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Бернли" - 3:0.
Чемпионат Англии
4 тур
Голы: Александер-Арнольд, 33, Мане, 37, Фирмино, 80.
"Бёрнли": Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Вествуд, Корк, МакНил, Леннон, Вуд, Барнс (Родригес, 73).
"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Матип, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон (Окслэйд-Чемберлен, 71), Вейналдум, Салах, Мане (Ориги, 85), Фирмино (Шакири, 85).
"Ливерпуль" в гостях разгромил "Бернли"
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