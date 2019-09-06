"Манчестер Сити" отказался от возможности подписать Коутиньо этим летом

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо мог вернуться в АПЛ этим летом.По информации Marca, во время летнего трансферного окна каталонцы связались с "Манчестер Сити" и предложили "горожанам" подписать бразильца. Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отказался от такой возможности.В итоге 27-летний игрок перебрался на правах аренды в "Баварию" с правом выкупа за 120 миллионов евро.