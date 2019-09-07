Оуэн рассказал о недостатках игры форварда "МЮ" Рэшфорда

Легендарный английский футболист Майкл Оуэн поделился своим мнением об игроке "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде, передает Goal.По его мнению, форвард не нацелен на регулярную высокую результативность."Знаю, что Рэшфорд никогда не выступал в детстве на позиции центрального нападающего. Он всегда хотел играть на флангах или на позиции "десятки", его тренеры в академии "МЮ" всегда поощряли его желание опускаться за мячом, обыгрываться с партнерами и входить в штрафную", — заявил бывший футболист."Быть в центре никогда не было его желанием. Рэшфорд всегда забьет приличное количество голов, он удивительно талантливый игрок. Но в сравнении с Агуэро, хладнокровным форвардом, постоянно думающем о голах, не думаю, что у Маркуса есть эти качества", — добавил экс-футболист.