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Юрген Клопп сообщил, что Алиссон не вернется на поле раньше середины октября

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер вернулся к тренировкам еще неделю назад, однако сможет выйти на поле не раньше середины октября. Об этом рассказал главный тренер команды Юрген Клопп.

"Его состояние улучшается, но мы не можем оказывать на него давление. Это очень серьезная травма икроножной мышцы, но сейчас ему намного лучше. Это хорошо и для нас, и для него, но точные сроки мы не знаем.

Наша цель в том, чтобы он был готов к концу следующей паузы на международные матчи, но точно мы не уверены", - цитирует Клоппа The Guardian.

Sport24.ru


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Теги: Клопп Алиссон Ливерпуль АПЛ
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