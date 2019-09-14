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"Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити"

В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Норвича" - 2:3.

Чемпионат Англии

5 тур

Гол: Маклин, 20, Кантвелл, 29, Пукки, 50 - Агуэро, 44, Эрнандес, 90

Норвич: Крул, Байрэм, Льюис, Годфри, Амаду, Маклин, Тетти, Кантвелл, Штайперман (Србени, 90), Буэндия (Дрмич, 83), Пукки

Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Уолкер, Сильва (Жезус, 57), Гюндоган (Де Брейне, 57), Эрнандес, Силва (Марез, 73), Стерлинг, Агуэро

Предупреждения: Байрэм, 45, Маклин, 63, Силва, 69, Кантвелл, 87


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Теги: Норвич Манчестер Сити
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