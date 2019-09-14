В рамках 5-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" потерпел поражение от "Норвича" - 2:3.
Чемпионат Англии
5 тур
Гол: Маклин, 20, Кантвелл, 29, Пукки, 50 - Агуэро, 44, Эрнандес, 90
Норвич: Крул, Байрэм, Льюис, Годфри, Амаду, Маклин, Тетти, Кантвелл, Штайперман (Србени, 90), Буэндия (Дрмич, 83), Пукки
Манчестер Сити: Эдерсон, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Уолкер, Сильва (Жезус, 57), Гюндоган (Де Брейне, 57), Эрнандес, Силва (Марез, 73), Стерлинг, Агуэро
Предупреждения: Байрэм, 45, Маклин, 63, Силва, 69, Кантвелл, 87
"Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»