Златан Ибрагимович - о хет-трике в ворота "Канзас Сити": голы приходят сами, если вы похожи на Златана

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата MLS против "Спортинг Канзас Сити" (7:2), после чего пошутил о том, почему голы даются ему легко."Забивать голы легко, просто нужно быть похожим на Златана, и голы сами приходят.Я стараюсь помочь команде наилучшим образом — забивая голы. Я забил, и я должен продолжать это делать. Я должен и дальше забивать голы и облегчать задачу для всех в команде", — цитирует Ибрагимовича AS.