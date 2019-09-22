Рио Фердинанд вступился за Сульшера после поражения "МЮ" от "Вест Хэма": за что его увольнять?

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вступился за главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после поражения от "Вест Хэма" (0:2) в матче шестого тура АПЛ.После игры к сидящему в машине Фердинанду подошли болельщики с YouTube-канала United Stand и задали ему вопрос, стоит ли увольнять норвежского специалиста."Откуда это берется? За что увольнять Уле? Мы просто будем продолжать менять тренеров каждую неделю, это то, чего все хотят. У вас плохие результаты — вы меняете тренера.Две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. А теперь мнение изменилось после двух недель? Брось, чувак. Это слишком круто, иногда нужно просто позволить кое-чему разрешиться", - цитирует Фердинанда The Sun.