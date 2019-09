Бернарду Силва принес извинения за свой скандальный твит

Bernardo Silva has fully fucked it hasn’t he????? pic.twitter.com/Dowf1r0Gcm — reece. (@ReeceCoopxr_) September 22, 2019

Полузащитнику "Манчестер Сити" Бернарду Силве пришлось написать письмо с извинениями перед Футбольной ассоциацией Англии. Об этом сообщает The Sun.На прошлой неделе португалец в твиттере опубликовал фотографию Бенжамена Менди в детстве рядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?" Позже Силве пришлось удалить твит, так как его обвинили в расизме. Сам Менди на твит одноклубника не обиделся, а Силва выразил негодование, что не может пошутить с другом без последствий. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила шутку футболиста, а Футбольная ассоциация Англии начала расследование произошедшего.Силва написал руководству английского футбола, что жалеет о случившемся и не хотел никого обидеть. Менди также отправил письмо в Футбольную ассоциацию Англии в поддержку своего одноклубника.