Вратарь "Манчестер Юнайтед" де Хеа ведет переговоры о покупке испанского клуба "Эльче"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа может купить клуб "Эльче", выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании.По информации Sport, потенциальная сделка оценивается в 18 млн евро. Хосе Сепулькре, мажоритарный акционер "Эльче", вел переговоры о возможной продаже с агентом де Хеа Кристианом Брагарником.Де Хеа является обладателем сезонного абонемента "Эльче" и провел часть своего детства в одноименном городе, где ранее родился отец вратаря сборной Испании.