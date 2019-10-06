Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа может купить клуб "Эльче", выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании.
По информации Sport, потенциальная сделка оценивается в 18 млн евро. Хосе Сепулькре, мажоритарный акционер "Эльче", вел переговоры о возможной продаже с агентом де Хеа Кристианом Брагарником.
Де Хеа является обладателем сезонного абонемента "Эльче" и провел часть своего детства в одноименном городе, где ранее родился отец вратаря сборной Испании.
Sport24.ru
Вратарь "Манчестер Юнайтед" де Хеа ведет переговоры о покупке испанского клуба "Эльче"
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