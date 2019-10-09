Главный тренер клуба "Флитвуд Таун" Джои Бартон не признал себя виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге Дэниэлу Стенделю, сообщает The Sun.Бартону было предъявлено обвинение после предполагаемого нападения на бывшего главного тренера "Барнсли" Стенделя после матча между командами в прошлом сезоне.Полиция была вызвана на стадион после того, как 13 апреля 2019 года "Барнсли" победил "Флитвуд Таун" со счетом 4:2 в матче первой лиги. Бартона обвиняют в том, что он разбил лицо тренеру соперников в подтрибунном помещении. После того случая скандального в прошлом футболиста задержала полиция, чтобы вскоре выпустить под залог до 9 октября.9 октября 36-летний Бартон предстал перед магистратским судом Барнсли, где отрицал какую-либо причастность к нападению на Стенделя. Стендель, которому 13 апреля сломали два зуба в результате удара о металлический поручень, требует возместить ему деньги, потраченные на лечение.Бартон 6 ноября предстанет перед Шеффилдском королевским судом.