Ярмоленко: футболистам "Вест Хэма" нужно сесть и подумать о своей игре

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от "Эвертона" в матче 9-го тура АПЛ (0:2)."Нам нужно сесть и подумать о своей игре. Каждый должен хорошенько подумать. В английской Премьер-лиге необходимо играть иначе, изменить свой менталитет, драться за каждый мяч. В воскресенье мы играли очень плохо.Нужно более глубоко покопаться в самих себе. Мы были недостаточно агрессивны, провели очень плохой матч. Надо проанализировать эту игру, чтобы в следующий раз в очередном матче мы показали фанатам готовность бороться за результат ради нашего клуба", — цитирует Ярмоленко пресс-служба лондонцев."Вест Хэм" в 9 турах набрал 12 очков, клуб в турнирной таблице АПЛ занимает 11-е место.