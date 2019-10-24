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"МЮ" и "Интер" вновь нацелились на Мюллера

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер может покинуть клуб и продолжить карьеру в Англии или Италии.

По информации Sport Bild, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед", который хотел заполучить его ещё после прихода Луи ван Гала на пост главного тренера в 2014 году. "Красные дьяволы" намерены усилиться немцем в одно из ближайших трансферных окон.

Также издание, ссылаясь на Kicker, сообщает об интересе к Мюллеру со стороны миланского "Интера". Нерадзурри делали запрос по форварду минувшим летом, однако так и не сделали конкретного предложения. Теперь же они готовы приобрести его и предпримут попытку в январе.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Интер Серия А Бавария Бундеслига Мюллер
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