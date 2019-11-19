Гиггз: окулист помог мне улучшить видение игры и расширить кругозор

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, как окулист поспособствовал улучшению видения его игры.



"В клубе у нас был окулист и специалист по глазам. Стоит отметить, что именно она заметила: играя в полузащите, я отдаю налево гораздо меньше пасов, чем когда я играл на правом фланге. Мы проделали огромную работу над моим периферийным зрением, и выяснилось, что у меня не такой хороший кругозор, когда я смотрю налево.



Но я понял, что это вполне естественно. Я всегда смотрел направо с 11 лет, так как держался левой бровки. Я всегда мог отдать правильно пас, но специалист заметила, что я пропускаю некоторую часть забегов моих партнёров по команде. А я этого не замечал и не чувствовал. В связи с этим я много работал над расширением своего кругозора, благодаря чему смог увидеть всю ширину поля", — сказал Гиггз в интервью The Coaches' Voice.



"Чемпионат"

https://www.championat.com/football/news-3903381-giggz-okulist-pomog-mne-uluchshit-videnie-igry-i-rasshirit-krugozor.html?utm_source=copypaste