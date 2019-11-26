Обамеянг и Ляказетт не хотят продлевать контракты с "Арсеналом" из-за угрозы непопадания клуба в ЛЧ

Нападающие "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт не хотят продлевать контракты с клубом, сообщает Daily Mail.Представители игроков ведут переговоры с канонирами о новых соглашениях, однако прогресса пока нет, поскольку оба футболиста хотят выступать в Лиге чемпионов, а у "Арсенала" большие проблемы с попаданием в топ-4.Лондонский клуб не может победить в течение последних пяти матчей АПЛ, на данный момент он занимает восьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.Руководство клуба всерьез обеспокоено настроениями лидеров команды, а также перспективой провести еще один год без Лиги чемпионов, и может уволить главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери. Увольнение испанца обойдется клубу в 4 млн фунтов, не считая выплаты неустойки его ассистентам.