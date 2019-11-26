"Уотфорд" не планирует увольнять Флореса

"Уотфорд" сохраняет веру в наставника команды Кике Санчеса Флореса и не собирается второй раз за сезон увольнять главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.Как сообщает источник, руководство клуба не собирается увольнять Флореса и испанец собирается провести следующий матч на тренерском мостике английской команды.С момента прихода 54-летнего специалиста в клуб "Уотфорд" выиграл один матч из девяти в английской Премьер-лиге и по-прежнему занимает последнее, 20-е место в турнире. Кике Санчес Флорес смог набрать с английским клубом лишь 7 очков. Также стоит отметить, что восьмой матч "Уотфорда" в сезоне, в котором клуб не смог поразить ворота соперника.